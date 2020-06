Benzema: «É difícil estar dois meses sem tocar na bola»

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, revelou que já estava a desesperar pelo regresso aos treinos juntamente com os seus companheiros. "É difícil estar dois meses sem tocar na bola. Agora estamos bem e vamos continuar a trabalhar juntos. Estamos mais perto de voltar a jogar a Liga", confessou ao canal do clube com um sorriso no rosto.





Mas, o jogador francês de 32 anos, ainda comentou como vai ser voltar aos relvados apesar da ausência de público nas bancadas e deixou um apelo aos adeptos merengues. "Jogar à porta fechada é diferente, porque precisamos sempre dos adeptos. Mas espero que estejam todos a apoiar-nos em frente à televisão. Sabemos que temos de ganhar os jogos, porque é muito importante para nós e para o clube e vamos entrar na máxima força", explicou.Benzema também referiu que o técnico Zidane tem mantido uma atitude positiva e voltou a demonstrar as saudades que tinha de trocar umas bolas com o restante plantel. "A mensagem de Zidane é desfrutar e jogar futebol. Já vamos trabalhando mais com bola. Na semana passada os treinos foram mais físicos. É melhor estar já com todos e com a bola, porque em casa é mais difícil estar sozinho a tocar na bola, é mais trabalho de ginásio e físico", sublinhou.