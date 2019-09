Benzema: «Eu era a peça que fazia funcionar o BBC»

Foi de uma forma bastante peculiar que Karim Benzema lembrou esta quinta-feira, em entrevista à RMC Sport, aquele que por muitos foi considerado o tridente goleador mais temível: o chamado BBC, no qual o francês fazia equipa com [Gareth] Bale e Cristiano [Ronaldo]. Ora, mesmo que para os analistas o gaulês fosse o elo menos forte do trio, para este a sua importância... era totalmente oposta.





"Tinhas o rocket [Bale] e um goleador [Ronaldo]. Depois estava lá eu, a peça que fazia tudo funcionar", atirou o dianteiro gaulês, que após a saída de Ronaldo para a Juventus acabou por começar a ser o salvador da casa merengue, especialmente em face do progressivo baixar de forma de Bale.Mais a sério, Benzema lembrou a influência de Ronaldo e assumiu sem rodeios que mudou de posição para ajudar CR7: "Aqui o goleador era ele e eu tinha outro papel. Estava mais na construção na abertura de espaço. Para mim foi o melhor goleador, mesmo quando jogava na esquerda. Eu afastei-me para libertar espaço e permitir que ele marcasse".