Benzema volta contra o PSG

Karim Benzema está de regresso aos convocados do Real Madrid. Lesionado desde 23 de janeiro, o avançado foi chamado por Ancelotti para o encontro de amanhã diante do Paris SG, para a primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões. No entanto, a presença do dianteiro francês ainda não é certa.Benzema realizou ontem parte do treino com o resto do plantel, mas ainda não está totalmente recuperado, sendo que realizará hoje novos exames.