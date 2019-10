Berbatov defende Zidane e lembra 'fracasso' de Mourinho: «Já regressou a um clube e não teve sucesso»

Dimitar Berbatov acredita que o comando técnico do Real Madrid está bem entregue nas mãos de Zinedine Zidane. Em declarações ao jornal espanhol 'AS', o antigo internacional búlgaro pediu "mais tempo" para o treinador francês e lembrou a conquista - por três vezes consecutivas - da Liga dos Campeões ao serviço dos merengues.





"As pessoas não deviam ter tanta pressa em criticá-lo [a Zidane] e começar a dizer que já não é tão bom quanto era antes. Zidane conquistou três vezes consecutivas a Liga dos Campeões, não podemos esquecer o que já conseguiu alcançar. Eu gosto de Zidane, não só pelo jogador que foi, mas também pelo que conseguiu alcançar como treinador. Apesar de tudo, é jovem e creio que o Real Madrid deveria dar-lhe mais tempo para desenvolver o seu trabalho", afirmou o ex-avançado de Tottenham e Manchester United.No que toca à possibilidade de José Mourinho substituir Zidane, Berbatov assume ter algumas dúvidas de que o treinador português possa ser a solução dos problemas dos merengues, relembrando um 'fracasso' na carreira do técnico. "Mourinho já regressou uma vez a um clube para uma segunda oportunidade. Fê-lo com o Chelsea e não teve sucesso", concluiu.