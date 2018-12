Betis bate Espanyol e sobe ao quinto posto

O Betis ascendeu este domingo, provisoriamente, ao quinto lugar da Liga espanhola, ao vencer por 3-1 no reduto do Espanyol, em encontro da 16.ª jornada da prova.O encontro não começou bem para a formação do português William Carvalho, que jogou os 90 minutos e viu o amarelo aos 23, já que, aos 17, Diego Lopez deteve um penálti ao argentino Giovani Lo Celso e, aos 24, Sergio Garcia adiantou os locais.Ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, Lo Celso redimiu-se, empatando o jogo, e, na parte final do encontro, o ex-portista Cristian Tello, aos 85, e o costa-riquenho Óscar Duarte, aos 90+1, na própria baliza, selaram a reviravolta.Com este resultado, o Betis passou a somar 25 pontos, mais um do que Getafe e Alavés e três face ao Levante, enquanto o Espanyol manteve-se com 21, caindo para o 11.º posto.No primeiro encontro do dia, o Sevilha, com Daniel Carriço e André Silva os 90 minutos, igualou o FC Barcelona, que ainda joga hoje, e o Atlético de Madrid na frente da tabela, ao vencer por 2-0 na receção ao Girona.A equipa anfitriã apenas conseguiu quebrar a resistência do adversário no início da segunda parte, aos 55 minutos, graças a uma grande penalidade concretizada pelo argentino Ever Banega, fechando a contagem pouco depois, aos 64, na sequência do golo marcado pelo médio Pablo Sarabia.