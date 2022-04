Betis com Rui Silva e William surpreendido em casa pelo Elche

O Betis perdeu esta terça-feira por 1-0 na receção ao Elche, em jogo da 33.ª jornada, deixando escapar a oportunidade de alcançar o trio de clubes que está à sua frente na Liga espanhola.



Com o guarda-redes português Rui Silva a titular e William Carvalho a saltar do banco aos 81 minutos, o Bétis viu os forasteiros garantirem os três pontos graças a um golo solitário de Tete Morente, aos 82 minutos.

A formação sevilhana, que terminou reduzida a 10 jogadores, por expulsão de Paul Akouokou em tempo de compensação, continua provisoriamente no quinto posto, com 57 pontos, menos três do que FC Barcelona (31 jogos), Sevilha e Atlético de Madrid, ambos com 32 jogos disputados, mas pode ser ultrapassada pela Real Sociedad, sexta colocada, com 55, e que na quinta-feira recebe os catalães.

Já o Elche conseguiu a sua segunda vitória consecutiva e é agora 13.º colocado, com 38 pontos.

O Villarreal levou a melhor sobre o Valencia, por 2-0, embalado pela recente passagem às 'meias' da Liga dos Campeões, após ter eliminado surpreendentemente o Bayern Munique. O português Thierry Correia fez parte do onze inicial dos valencianos, que estiveram privados do contributo de Gonçalo Guedes, por lesão, mas o 'submarino amarelo' foi superior e garantiu os três pontos com dois golos do avançado neerlandês Arnaut Danjuma (soma 10 tentos nesta temporada na liga), aos 10 e 17 minutos, o primeiro dos quais de grande penalidade.

O Villarreal segue no sétimo lugar, com 52 pontos, e o Valência, que somou a segunda derrota seguida na La Liga, é 10.º com 42.

No primeiro jogo do dia, o Maiorca impôs-se ao Alavés (2-1), com uma primeira parte dominadora. Prats, aos 11 minutos, e Muriqi, aos 45+4, fizeram os golos dos insulares, enquanto o único golo dos bascos surgiu de um lance infeliz de Raillo, autor de um autogolo aos 73 minutos.

O Maiorca escapou, para já, dos lugares de despromoção, e é 16.º com 32 pontos, ao passo que o Alavés é o 'lanterna vermelha', com 25.

O Real Madrid, que se desloca na quarta-feira ao terreno do Osasuna, lidera folgado a La Liga com 75 pontos, mais 15 do que o trio de perseguidores.