Betis com William consegue dar a volta mas ainda permite empate do Maiorca

O Betis operou esta sexta-feira a reviravolta sobre o Maiorca, mas acabou por ceder um empate 3-3 na receção aos maiorquinos, no jogo que abriu a 26.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

No primeiro tempo, Sergio Canales, aos 19 minutos, e Nabil Fekir, aos 35, ambos de grande penalidade, anularam, por duas vezes, a vantagem dos visitantes, que marcaram por intermédio de Cucho, aos 16, e Ante Budimir, aos 27.

O Bétis, que contou com o internacional português William Carvalho no 'onze', colocou-se, pela primeira vez, em vantagem no encontro aos 48 minutos, através do experiente Joaquín, só que o japonês Takefusa Kubo repôs a igualdade, aos 70.

Além do golo marcado, Joaquín, que completa 39 anos em julho, tornou-se no quarto jogador com mais jogos na história da Liga espanhola, igualando o antigo guarda-redes Paco Buyo, ambos com 542 encontros disputados.

A formação de Sevilha somou o quinto encontro seguido sem ganhar na prova, ocupando o 12.º lugar, enquanto o Maiorca saiu, provisoriamente, da zona de despromoção, ficando à espera do que fizerem Celta de Vigo, Leganés e Espanyol nesta ronda.