Betis de William Carvalho e Rui Silva empata com o Rayo e avança para a final da Taça do Rei

O Betis de William Carvalho (titular) e Rui Silva (suplente não utilizado) garantiu esta quinta-feira o passaporte para a final da Taça do Rei de Espanha ao empatar (1-1) na receção ao Rayo Vallecano, na segunda mão da meia-final da prova, depois de um triunfo (2-1) dos verdiblancos na primeira mão da eliminatória.O primeiro golo da partida surgiu apenas aos 80 minutos de jogo... e de que forma. Bebé, o segundo português que esta noite pisou o relvado do Benito Villamarín, em Sevilha, apontou um golo fenomenal com um remate indefensável de livre direto do 'meio da rua'. E quando todos pensavam que a eliminatória avançaria para o prolongamento, eis que Borja Iglesias, já no período de descontos, empatou o encontro e colocou o Betis na final da prova, que será disputada com o Valencia de Gonçalo Guedes.