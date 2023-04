Betis de William Carvalho mais longe da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Betis desperdiçou uma oportunidade soberana para se aproximar do top 4, ou seja, da 'zona Liga dos Campeões', ao não ir além de um nulo diante da Real Sociedad, precisamente o rival que ocupa a última cadeira milionária. Manteve assim os 6 pontos de distância em relação ao clube basco após um jogo em que Rui Silva e William Carvalho cumpriram os 90 minutos. O guardião luso evitou um golo da Real Sociedad no período de compensação, enquanto o médio procurou dar sentido ao jogo da equipa. O Betis confirmou o abaixamento de forma registado nos últimos jogos (2V, 3E e 5D), tendo o veteraníssimo Joaquín ficado no banco.