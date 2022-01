Betis de William continua a surpreender: andaluzes goleiam em Barcelona e consolidam 3.º lugar

O Betis foi esta sexta-feira a casa do Espanyol golear por 4-1, no arranque da 22.ª jornada da Liga espanhola, e consolidou o terceiro lugar da tabela classificativa antes de os rivais jogarem.

A equipa de Sevilha até começou a perder em Cornellà de Llobregat, culpa do 12.º golo no campeonato do avançado Raúl de Tomás, que marcou aos 14 minutos.

O ponta de lança acabaria expulso, aos 81 minutos, depois de um duplo amarelo em três minutos, que começou com um 'arrufo' com o português William Carvalho, titular no Betis, quando já estava construída a reviravolta dos sevilhanos.

Foi Borja Iglesias o que mais fez por isso, ao empatar de penálti, aos 31 minutos, antes de o argentino Guido Rodríguez consumar a 'remontada', cinco minutos depois. Iglesias bisou, aos 53', e o brasileiro Willian José fechou a contagem, aos 76'.

Com este resultado, a equipa liderada pelo chileno Manuel Pellegrini chegou aos 40 pontos, a cinco do segundo classificado, o rival e vizinho Sevilha, e a nove do líder Real Madrid.

Os sevilhanos jogam sábado em casa com o Celta de Vigo e os primeiros classificados recebem no domingo o Elche. Abaixo, o Atlético de Madrid é quarto com 33 pontos, os mesmos do quinto, a Real Sociedad. O FC Barcelona é sexto, com 32.