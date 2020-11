Betis de William goleado pelo Ath. Bilbao

O Betis, com William Carvalho a titular, foi goleado pelo Ath. Bilbao. A formação de Pellegrini perdeu (0-4), num jogo em que um autogolo de Victor Ruiz (9’) deu início ao pesadelo do português. Capa (33’), Muniain (59’) e Berenguer (68’) fizeram os restantes golos. Já William saiu aos 62’, naquela que foi a derrota mais pesada dos verdiblancos no novo San Mamés. O Betis já não sofria 21 golos ao fim de dez rondas desde 1965 e foi ultrapassado pelo Athletic na tabela.