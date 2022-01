Betis de William goleia Alavés e consolida terceiro lugar no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Betis goleou esta terça-feira em casa o Alavés por 4-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e reforçou o terceiro lugar da tabela classificativa.



Um 'bis' de Borja Iglesias, aos 11 e 41 minutos, um grande golo do '10' Sergio Canales, aos 29, de fora da área, e um outro tento de Juanmi, aos 54, sentenciaram o 'aflito' adversário, 18.º, com 17 pontos, um abaixo da 'linha de água'.

O português William Carvalho foi lançado por Manuel Pellegrini aos 71 minutos, com o resultado já em 4-0, e quase marcou o quinto dos locais, aos 90, mas o remate saiu por cima. O guarda-redes Rui Silva foi suplente não utilizado.

Contas feitas, os sevilhanos têm agora 37 pontos, contra 33 de Atlético de Madrid, quarto, e Real Sociedad, quinto, ambos com um jogo em atraso. Na frente, está o Real Madrid, com 49, enquanto o Sevilha é segundo, com 44.

Na quarta-feira, a equipa de Julen Lopetegui visita o Valência e pretende usar o jogo a menos em relação aos madrilenos para se voltar a colocar a dois pontos do primeiro lugar.

Com o 11.º golo no campeonato, marcado ao sexto minuto de descontos, o avançado ex-Benfica Raúl de Tomás resgatou hoje um ponto para o Espanyol na visita ao 'aflito' Cádiz, que não conseguiu aproveitar a derrota do Alavés.

Depois de Morlanes (10) abrir o marcador para os catalães, a equipa da casa deu a volta, por Álvaro Negredo (55) e Alejo (90+1), mas não conseguiu mais do que um ponto, chegando aos 15, no 19.º posto. O Espanyol é 11.º, com 27.