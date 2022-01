Betis despede-se de jovem com cancro que acompanhava a equipa de maca

Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado Miguel. Gracias por ser un ejemplo de lucha y de vida para todos nosotros.



El #RealBetis envía todo su cariño y ánimo a su familia y seres queridos en estos duros momentos.



Descanse en paz. https://t.co/hj3QcDG7On — Real Betis Balompié (@RealBetis) January 3, 2022

Miguel faleceu aos 17 anos depois de perder a batalha para um cancro em estado avançado, não sem antes ficar no coração dos adeptos do Betis. O jovem fanático dos verdiblancos foi de ponta a ponta em Espanha para acompanhar a equipa do coração, mesmo que o tivesse de fazer de maca.Se em casa, no Benito Villamarín, era presença recorrente, também marcou presença no Wanda Metropolitano (Atlético Madrid), Estádio Nuevo Los Cármenes (Granada) ou Estádio Manuel Martínez Valero (Elche). Os jogadores nutriam também um carinho especial por Miguel."Hoje é um dia triste, o Miguel deixou-nos. Obrigado por seres um exemplo de luta e de vida para nós. O Betis envia todo o carinho e ânimo à sua família nestes momentos duros. Descansa em paz", pode ler-se na publicação partilhada pelo Betis nas redes sociais.