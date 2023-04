Betis e Real Sociedad empatam e mantêm distâncias na luta pela Champions

O Betis empatou esta terça-feira sem golos na receção à Real Sociedad, na 31.ª jornada da Liga espanhola, com os bascos a manterem 6 pontos de vantagem sobre os andaluzes na luta pelo quarto lugar.

Com os portugueses Rui Silva na baliza e William Carvalho no meio-campo, os béticos jogaram melhor durante a maior parte do encontro, mas não conseguiram desfazer o nulo, um feito quase conseguido por Mikel Merino para os txuri urdin já nos descontos, para o guardião português salvar.

Contas feitas, os bascos somam agora 55 pontos, após o segundo jogo seguido sem perder, e seguem em quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões, e a cinco pontos do Atlético de Madrid, terceiro, que pode fugir na quarta-feira.

Quanto à formação de Sevilha, o quinto lugar, com 49 pontos, espelha o recente mau momento, com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros em La Liga, e ainda pode ser ultrapassada nesta ronda pelo Villarreal, sexto com 47, e igualada pelo Athletic, sétimo, com 46.