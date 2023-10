Betis não desiste de Sokratis: «Estamos a acelerar as negociações»

As negociações entre Betis e Sokratis Papastathopoulos estiveram perto de ruir mas há novidades e reveladas pela boca do presidente Ángel Haro.

"A venda do Luiz Felipe e a lesão do Marc Bartra deixaram a nossa defesa com algumas carências. E, logicamente, estamos a acelerar as negociações para trazer um central. De resto, as conversas foram-se intensificando nas últimas horas", revelou o líder do clube sevilhano.

Recorde-se que Sokratis, de 35 anos, está sem clube desde que saiu do Olympiacos, no final da temporada passada.