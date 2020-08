Betis revela que tem dois casos de covid-19

O Betis emitiu esta sexta-feira um comunicado dando conta que foram detetados dois casos de covid-19 na equipa que se prepara para iniciar a pré-temporada em Marbella.





Os testes, explica o clube de William Carvalho, foram feitos ontem, quando apenas se haviam realizado treinos individuais e "com as medidas de prevenção estabelecidas nos protocolos da Liga e das autoridades sanitárias"."Os afetados estão assintomáticos e num bom estado de saúde. Assim que foram conhecidos os resultados, o clube extremou as medidas de isolamento de todos os membros da comitiva e nas próximas horas serão realizados novos testes", pode ler-se.Feddal, jogador negociado pelo Sporting, não integra os trabalhos de pré-época do Betis.