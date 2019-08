Betis vai jogar com o Barcelona e pede a Messi para não ter pressa na recuperação

No tengas prisa, Leo ? No hace falta que fuerces https://t.co/bQyEFwyZLY — Real Betis Balompié (@RealBetis) August 21, 2019

O Barcelona congratulou-se nas redes sociais com o facto de Lionel Messi - que recupera de um problema muscular - já ter começado a treinar com o grupo e o Betis, próximo adversário dos catalães no campeonato espanhol, pediu ao argentino para não ter pressa."Não tenhas pressa Leo", escreveu o clube da Andaluzia no Twitter, em tom de brincadeira. "Não é preciso que forces."O tweet da equipa de William Carvalho já teve centenas de reações.