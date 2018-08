O vice-presidente do Betis, Lorenzo Serra Ferrer, voltou a falar sobre João Mário, colocado na órbita do clube espanhol. O dirigente admitiu a cobiça no médio português do Inter, embora considere tratar-se de uma operação complicada. "Claro que todos os bons jogadores interessam sempre. Mas uma transferência destas é muito difícil", ressalvou. Segundo a imprensa italiana, o Betis, onde agora joga William Carvalho, terá proposto um empréstimo com opção de compra, mas o Inter pretende vender o ex-Sporting por 30 milhões. À margem das negociações, João Mário apresentou-se ontem em Milão para começar os trabalhos.