O Betis venceu esta segunda-feira em casa do Alavés por 3-1 , em jogo que encerrou a 28.ª jornada da liga espanhola de futebol, e continua na luta pelos lugares europeus.Um bis de Morón, aos 23 e 78 minutos, além de um tento do ex-Benfica Javi García (44), deram a vitória à equipa de Sevilha, com a equipa da casa a conseguir apenas reduzir, por Sobrino, aos 67.Com este resultado, o Betis segue no oitavo lugar, com 40 pontos, a quatro do último posto de acesso à Europa, o sexto, ocupado pelo Villarreal, e a cinco do quinto lugar, do Sevilha. O Alavés é 16.º com 31, 11 pontos acima da zona de despromoção.