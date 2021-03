Bétis vence de reviravolta o Alavés e soma quarta vitória consecutiva na Liga espanhola

O Bétis reverteu uma desvantagem de dois golos ao intervalo para uma espetacular vitória por 3-2 sobre o Alavés, no que é o quarto jogo consecutivo a ganhar dos sevihanos na Liga espanhola de futebol.

Wiliam Carvalho entrou aos 74 minutos, ainda com o Bétis a perder por 2-1, e acentuou o domínio a meio campo da sua equipa, que sai desta 26.ª jornada no sexto lugar da tabela, reforçando a sua candidatura à Liga Europa.

Joselu Mato, aos 12 minutos, e Édgar Méndez, aos 24, colocaram o Alavés, penúltimo do campeonato, com uma vantagem inesperada, que perdurou até perto do fim do jogo.

A equipa bética, que apenas perdeu um jogo e empatou outro nas últimas sete rondas, não se deu por vencida e Manuel Pellegrini lançou ao intervalo Joaquín e Borja Iglésias, decisivos na remontada.

Borja Iglésias fez o primeiro golo do Bétis, aos 61 minutos, de penálti, relançando claramente o jogo.

Já com William Carvalho em campo, a equipa de Sevilha empatou, aos 81, com cabeceamento de Joaquin, após canto. A vitória chegou aos 88, também de cabeça, por Borja Iglésias de novo.

O Bétis segue em sexto na Liga, com 42 pontos, a três da Real Sociedad. O Alavés é penúltimo, com 22 pontos, a dois da linha de manutenção.