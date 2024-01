Betis vence em Maiorca e sobe provisoriamente ao 7.º lugar da Liga espanhola

O Betis foi este sábado a Maiorca vencer a equipa local por 1-0, na 22.ª jornada da Liga espanhola, o que lhe permitiu ascender, provisoriamente, ao 7.º lugar.

A equipa andaluza marcou o único golo da partida à beira do intervalo, aos 45+1 minutos, pelo médio Sergi Altimira, com um remate que levou a bola a ressaltar no poste esquerdo da baliza da equipa insular antes de entrar, após assistência do ponta de lança francês Nabil Fekir.

Pela equipa do Betis jogou o guarda-redes português Rui Silva, que veria o cartão amarelo aos 76 minutos, por atrasar o jogo, enquanto o seu compatriota Samu Costa alinhou pela equipa da casa, mas teve de ser substituído aos 36 minutos, pelo médio Oscar Mascarell, devido a lesão.

Com este triunfo, o Betis subiu ao 7.º lugar, ainda que à condição, com 34 pontos, enquanto o Maiorca segue em 15.º, com 20.

O Real Madrid lidera a LaLiga com 54 pontos, seguido do Girona, com 52, do Barcelona, com 44, todos com 21 jogos, enquanto o Atlético de Madrid é 4.º, com 41, mas realizou somente 20.