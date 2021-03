Bétis vence na receção ao Levante com golos a fechar

O Bétis venceu esta sexta-feira na receção ao Levante, por 2-0, em jogo que abriu a 28.ª jornada da Liga espanhola, no qual o internacional português William Carvalho, que perdeu o estatuto de titular, foi suplente utilizado e Rúben Vezo alinhou de início nos forasteiros.

Os dois golos do Bétis surgiram nos últimos vinte minutos da partida, o que traduz as dificuldades que o Levante criou, aos 70 e 75, de autoria do internacional francês Nabil Fekir e do avançado Juanmi, respetivamente.

William Carvalho foi lançado aos 66 minutos a render o médio argentino Guido Rodriguez e ainda viu um cartão amarelo aos 84 minutos.

O médio português, que tem aspirações de integrar o lote de 23 a convocar pelo selecionador Fernando Santos para a fase final do Europeu, tem sido recorrentemente utilizado nos últimos vinte minutos dos jogos a render Guido Rodriguez ou o mexicano Andrés Guardado, a dupla titular no eixo do meio-campo.

Com este triunfo, o Bétis, que é sexto, passou a somar 45 pontos, os mesmos do quinto, a Real Sociedad, que recebe o FC Barcelona no domingo, enquanto o Levante segue no nono posto, com 35.

O campeonato é liderado pelo Atlético de Madrid, com 63 pontos, seguido do FC Barcelona, com 59, do Real Madrid, com 57, e do Sevilha, com 54.