'Bis' de Raúl de Tomás 'abate' Almería, de José Gomes, na segunda liga espanhola

Dois golos de Raúl de Tomás, o primeiro num fantástico remate do meio-campo, deram este domingo a vitória (2-1) ao Espanyol frente ao Almería, treinado pelo português José Gomes, e a liderança isolada na segunda divisão espanhola.

O antigo avançado do Benfica, aproveitou o adiantamento do guarda-redes Makaridze, que também já jogou em Portugal, ao serviço do Moreirense, para 'disparar' do meio-campo, à passagem do minuto nove, colocando o conjunto de Barcelona em vantagem na partida da 19.ª jornada.

No segundo tempo, Jose Corpas (51), na transformação de uma grande penalidade, restabeleceu a igualdade, mas o ponta de lança espanhol, aos 84, marcou o seu 12.º golo na prova, também de penálti, e assegurou a vitória.

O Espanyol comanda de forma isolada o segundo escalão, com 42 pontos, mais um do que o segundo colocado Maiorca, enquanto o Almería, que hoje teve em campo os lusos João Carvalho e Samuel Costa, é terceiro, com 38.