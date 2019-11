Boas notícias para Simeone: João Félix volta a treinar com o grupo

A semana de trabalho no Atlético Madrid começou com uma boa notícia para Diego Simeone. Ausente há praticamente um mês, João Félix voltou esta segunda-feira a trabalhar em pleno com os restantes colegas, dando mostras de estar totalmente recuperado da lesão contraída no tornozelo no duelo com o Valencia.





Desta forma, e depois de ter falhado um total de seis encontros (Athletic Bilbao, Alavés, Sevilha, Espanyol e dois com o Bayer Leverkusen), o jovem português de 19 anos perfila-se para ser um reforço de peso para o jogo de sábado diante do Granada, partida na qual os colchoneros terão como missão levar de vencida uma das equipas sensação da época.