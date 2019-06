Brasileira visitou o Santiago Bernabéu e saiu de lá sócia do Real Madrid... sem querer

Um cartão que 'nasceu' sem querer Um cartão que 'nasceu' sem querer

É a história viral do momento no Brasil (para lá da contratação de Jorge Jesus por parte do Flamengo ) e percebe-se bem porquê. Uma cidadã brasileira visitou esta semana o Estádio Santiago Bernabéu apenas com o intuito de conhecer um pouco mais do reduto dos madrilenos, mas saiu de lá com o estatuto de sócia do clube... sem querer.Tudo porque, na hora de aceder ao estádio, Maria Fernanda Guedes enganou-se na zona de acesso e, ao invés de entrar na fila para os bilhetes de acesso à visita ao estádio, acedeu à zona para o preenchimento do formulário de sócio. Como não percebia de castelhano, a estudante pernambucana não reparou que estava na zona errada e apenas achou estranho quando lhe foram cobrado 70 euros... mais 52 do que o preço do acesso à visita ao estádio.Uma história surreal que foi contada na primeira pessoa ao UOL Esporte. "Assim que cheguei a Madrid fui para o estádio, porque queria conhecê-lo. Já eram umas 17:45 e o tour acabava às 19 horas. Deixei a minha avó a tomar um café, porque ela não pode andar muito e fui com o meu pai. Entrei na fila e vi um painel com uns preços. Mas não estava a dizer o que eram aqueles preços. Estranhei, porque tinha um bem caro. Na fila, antes de chegar no caixa, estava um homem a explicar o que era para fazer. Eu não entendo espanhol e ele falava muito rápido, muito rápido mesmo. Então, nesse momento respondi 'si, si, si' e não entendia mais nada. De seguida, deu um preço e eu paguei", contou a brasileira, que apenas se apercebeu de que algo estava errado quando a encheram de 'brindes'."Estranhei o preço, mas estava em cima da hora e não liguei. Quando cheguei na caixa, ela pediu o meu endereço e o meu cartão de identidade. Pensei que era para entrar, para eles terem uma forma de controlar. Do nada, a mulher da caixa deu-me um cartãozinho. Estranhei o facto de ter o meu nome, mas pensei 'que chique!' Depois disso, começou a dar-me um saco, uma foto oficial, uma braçadeira de capitão, uma faixa... Encheu-me de coisas, descontos de restaurantes, de cinema... Perguntei-lhe o que era aquilo tudo e ela disse-me que me tinha tornado sócia do clube. Fui falar com o meu pai e ele quase me matou", atirou a brasileira, que em seguida tentou desfazer tudo o que tinha feito... Sem sucesso.Ainda assim, a adepta do Santa Cruz já tem uma solução para este problema: "Aquilo tem uma mensalidade, mas quando chegar eu não vou pagar", atirou Maria Fernanda Guedes, que depois até brincou com a situação nas redes sociais.