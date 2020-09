Bruno Wilson apresentado no Tenerife: «Era a melhor opção para evoluir na carreira»

O defesa-central português Bruno Wilson foi esta quinta-feira apresentado no Tenerife, da segunda divisão do futebol espanhol, tendo como objetivo "evoluir na carreira", após se ter "encantado" com o projeto dos insulares.

O defesa de 23 anos apresentou-se como sendo um jogador "intenso e trabalhador", que gosta de "sair a jogar", afirmando sentir-se "muito bem e preparado" para a primeira 'aventura' no estrangeiro.

O neto de Mário Wilson deixou o Sporting de Braga para jogar na segunda divisão de Espanha, que comparou à 1.ª Liga, por ambas terem jogadores "muito valorizados" e haver "muita visibilidade".

"O Tenerife é um clube histórico de Espanha e uma equipa com um projeto muito bom, para crescer. Venho para ajudar e esta era a melhor opção que tinha para evoluir na carreira", atirou.