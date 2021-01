Bruno Wilson de olho no Villarreal: «Estes são os jogos que gostamos de jogar»

A viver uma das melhores fases da temporada, com cinco triunfos consecutivos, o Tenerife tem este domingo um duelo importante para a Taça do Rei, defrontando o Villarreal numa partida na qual deposita grandes esperanças na eficácia defensiva de Bruno Wilson. Cedido pelo Sp. Braga, o defesa 24 anos tem sido um dos elementos em maior destaque nos insulares e espera manter a boa forma no duelo com o submarino amarelo.





"Estes jogos com equipas da Primeira são aqueles que gostamos de jogar, mas vamos manter a mesma linha. Entramos em todos os jogos para ganhar e sabemos que teremos pela frente um adversário muito bom. Mas vamos fazer de tudo para lhes tornar a vida difícil", assegurou o defensor, em declarações ao 'AS'.Sobre a sua aventura em terras espanholas, Bruno Wilson assume que não poderia estar a correr melhor. "Sinto-me muito bem. Vim para me valorizar e jogar numa liga bastante competitiva como esta. Agora tenho de continuar a trablhar para ser ainda melhor".E quanto ao futuro, o defesa não fecha as portas à continuidade. "Para isso tenho o meu agente. Eu faço o meu trabalho dentro do campo e ele trata das questões fora dele. O que tenho de fazer é trabalhar bem e dessa forma estarei mais perto de fazer coisas boas. Os jogadores querem sempre mais e mais e se houve possibilidade de ir para Primeira, irei para a primeira. Mas o Tenerife é um clube histórico. Agora estou concentrado em ajudar o clube a alcançar os seus objetivos. No final faremos contas".