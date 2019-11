Busquets e a derrota com o Levante: «Há poucas explicações a dar»

No final da surpreendente derrota com o Levante por 3-1, Sergi Busquets era o espelho da desilusão dos jogadores do Barcelona. "Há poucas explicações a dar. Foi um jogo muito equilibrado, onde fizemos o mais difícil, que foi marcar primeiro".





O médio blaugrana entrou na segunda parte para o lugar de Arturo Vidal, quando o Barça já perdia por 2-1, mas ainda antes do terceiro golo do Levante. "Ele conseguiram virar o jogo em apenas dez minutos e isso causou-nos muitos danos, colocou o jogo quase impossível para nós. O futebol tem destas coisas, tivemos um dia mau. Hoje acabou a nossa série de vitórias (sete consecutivas), mas temos de seguir em frente", afirmou Busquets, que considerou ainda o resultado "excessivo".