Questionado sobre se André Gomes está preparado para jogar, Busquets reiterou que a agitação que lhe chega das bancadas afeta todo o balneário: "Vejo-o preparado, a trabalhar ao máximo nos treinos. Mas depois aparece o ruído e transporta o problema para casa. Isto não passa apenas fatura ao André, mas a todos".



A revelação de André Gomes que está a dar que falar

Sergio Busquets mostrou-se surpreendido com as declarações de André Gomes sobre o mau momento em Camp Nou. O colega do internacional português confessou que os companheiros sabiam que algo se passava, mas só agora tiveram conhecimento pleno da questão."Sabíamos algo, mas não até este ponto porque é um assunto pessoal. Os colegas tentaram ajudá-lo em tudo o que fosse possível. Os adeptos têm de dar um passo em frente e serem mais positivos. O ruído não é bom para ninguém. Devemos estar todos juntos se queremos ganhar títulos", avisou o espanhol.

Autor: Luís Miroto Simões