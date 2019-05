Cada vez mais perto da saída? Bale fora dos convocados do Real Madrid

Se dúvidas houvesse quanto ao futuro de Gareth Bale no Real Madrid (ou a falta dele...) este sábado foram praticamente dissipadas, com Zinedine Zidane a deixar o extremo galês fora dos convocados para o encontro deste domingo diante do Villarreal. Uma decisão polémica, mas que 'salva' o galês de mais uma eventual assobiadela por parte dos adeptos, que há muito que perderam a paciência para com o esquerdino."Eu sou o treinador e tenho de fazer a equipa e tomar decisões. Ele deve treinar e jogar. Não posso falar pelos meus jogadores. Sabem onde estão e a responsabilidade que têm. Espero o melhor deles, que dêem tudo o que têm. É para isso que trabalhamos todas as semanas", havia dito Zidane horas antes na conferência de imprensa, sem na altura dar nenhuma indicação quanto à decisão de prescindir do galês.Para lá de Bale, também por decisão técnica ficam de fora Luka Modric e Dani Ceballos, ao passo que Sergio Ramos, Odriozola e Karim Benzema são ausências devido a lesão. Em sentido inverso, nota para a entrada do brasileiro Vinícius Jr. que volta aos convocados dois meses depois da lesão sofrida.Keylor Navas, Courtois e Luca Zidane.: Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo e Reguilón.: Kroos, Casemiro, Valverde, Marcos Llorente, Asensio, Brahim e Isco.: Mariano, Lucas Vázquez e Vinicius.