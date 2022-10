Cadela morre devido à pirotecnia usada no Real Madrid-Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A celebração transformou-se em tragédia em Alcorcón (Madrid), depois do duelo de domingo entre Real Madrid e Barcelona, que os merengues venceram por 3-1.

Num bloco de apartamentos, um adepto do Real Madrid decidiu celebrar o terceiro golo dos blancos lançando um petardo. Nesse mesmo prédio, uma cadela assustou-se com o barulho e atirou-se do 7º andar, tendo morte imediata.

O incidente tem sido aproveitado por várias associações de proteção dos animais para alertar para um velho problema – o lançamento de pirotecnia que, ciclicamente, provoca a morte de animais de estimação, seja por ataques de pânico ou mesmo por fugas errantes, como neste caso, que acabam por provocar lesões graves e até a morte de animais domésticos.