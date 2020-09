Cádiz desafiou adeptos a escolher nome do estádio... mas vetou opção mais votada

O estádio Ramón de Carranza, recinto onde o Cádiz disputa os seus jogos caseiros, está a ser alvo de um processo de alteração de nome, com participação direta dos adeptos do clube e cidadãos daquela cidade espanhola, com base na nova Lei da Memória Histórica. Os votos, recebidos via e-mail, revelaram que oito nomes enchiam as medidas dos votantes, eram eles: 'La Tacita de Plata', (119 votos), 'Bahía de Cádiz' (77), 'Nuevo Mirandilla' (57), 'Gadir' (52), 'Ciudad de Cádiz' (56), 'Gades' (27), 'De la Laguna' (19) y 'La Pepa' (17).

Contudo, é aqui que toda a polémica começa. Os votantes alegam que a Câmara Municipal de Cádiz descartou a opção mais votada 'Estádio Carranza', bem como todas as outras que sugeriam nomes de figuras ligadas ao passado do clube, como 'Mágico González', 'Manuel Irigoyen', 'Teófila Martínez', 'Juan Carlos Aragón', 'Francisco Franco' ou 'Santiago Abascal'.

O motivo da discórdia tendo em conta o nome 'Estádio Carranza' é que alguns consideram que o nome não cumpre o que defende a Lei da Memória Histórica, enquanto que outros defendem que cumpre.