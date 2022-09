Cádiz soma primeiros pontos com triunfo em Valladolid com golo do veterano Negredo

O Cadiz somou esta sexta-feira os seus primeiros pontos na Liga espanhola de futebol com um triunfo nos descontos sobre o Valladolid, por 1-0, com um golo do veterano Álvaro Negredo, no arranque da sexta jornada.



Depois de cinco desaires seguidos no arranque da época, o Cadiz festejou um triunfo graças a um remate certeiro do avançado internacional espanhol (37 anos), aos 90+2 minutos, depois do guarda-redes argentino Ledesma ter sido determinante para manter a baliza dos forasteiros a zero.

Com este resultado, o Cadiz, para já, abandonou o último lugar, passado a somar três pontos no 19.º e penúltimo posto, enquanto o Valladolid ocupa o 14.º, com quatro.