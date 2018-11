Cafu: «Vinícius Júnior tem de suar muito para ser como Ronaldo»

Com mais oportunidades de jogo desde que Santiago Solari assumiu o comando técnico da equipa principal do Real Madrid, o jovem brasileiro Vinícius Júnior tem entusiasmado a 'afición' blanca e também os brasileiros, mas há quem opte por colocar um travão na euforia. É o caso de Cafu, antigo internacional brasileiro, que à FOX Sports deixou até conselhos ao jovem craque dos merengues e apontou-lhe um modelo a seguir."O Vinícius Jr. vai triunfar no Real Madrid, mas ele ainda não é um craque", advertiu o brasileiro, agora com 48 anos, que aponta Ronaldo como um exemplo. "O Cristiano Ronaldo é quem ele é, com toda uma história no Real Madrid. O Vinícius Jr. tem tudo para seguir seus passos, mas para que isso aconteça, ele tem que suar muito", frisou.Contratado a troco de 45 milhões de euros ao Flamengo, Vinícius Júnior atuou até ao momento em cinco partidas na equipa principal do Real Madrid, que no total soma 147 minutos, período no qual marcou um golo.