Cañizares diz que médico inventou lesão para esconder possível caso de doping em Espanha

Nome lendário do Valencia e antigo internacional espanhol, Santiago Cañizares já se retirou do futebol há mais de 15 anos, mas continua a ser uma figura no país vizinho. Agora como comentador, o antigo guardião faz parte de um painel da Cadena COPE, no programa 'Tertulión de Tiempo de Juego', no qual esta segunda-feira fez uma revelação que promete dar que falar no país vizinho. A revelação surge a propósito da recuperação relâmpago de Ángel Correa, que depois de sofrer uma entorse de grau I no joelho uma semana depois já estava apto a jogar. Essa recuperação gerou dúvidas no painel de comentadores, onde também estava presente David Albelda, ex-jogador do Valencia.A conversa é longa, mas a parte mais importante começa quando o comentador Antonio Ruiz elogia os fisioterapeutas do Atlético Madrid, "os melhores em termos de recuperação da Liga", o que leva à entrada de Cañizares no tema. "Não são apenas bons, fazem milagres". "Que tu digas isso, uma pessoa que esteve lá dentro, que é um milagre...", insistiu Antonio Ruiz."Ou o diagnóstico não é esse, ou é um milagre", reforçou Cañizares. Antonio Ruiz, nesse ponto, parece ter-se indignado um pouco: "O diagnóstico foi esse. O mais grave é dizeres que os médicos mentiram. Parece-me grave vindo de um profissional como tu, que teve várias lesões".Cañizares, então, começa a lançar-se para iniciar a sua revelação. "Depois de vários anos em equipas de futebol, diria que os médicos estão no grupo dos mais mentirosos do futebol", disparou o antigo guarda-redes, o que faz Ruiz soltar uma frase forte: "Se eu fosse médico do Atlético amanhã levava-te a tribunal.""Sem problemas", responde o antigo guarda-redes. "A experiência diz-me: se posso acreditar numa equipa médica de um clube de futebol? Não. Há algumas vezes que dizem a verdade, claro. Há outro jogador aqui, que se chama David Albelda, não sei se terá a mesma opinião", chamando aí à conversa o antigo colega no Valencia. "Gostava de estar ao teu lado, Antonio, mas... colocaram-me num problema", disse, de forma muito curta, o antigo médio.O tema avança e chega ao momento da revelação. Um relatório médico falso, por causa de uma substância dopante. "Quando se faz demagogia, esquecemos os dados. E o dado é uma entorse no joelho. Olha, vou contar-te... Queres uma história sobre isso? Um médico principiante chega e dá um medicamento a um futebol. O médico principal quando analisa o que lhe deram durante a semana dispara 'mas és doido? Como é que lhe foste dar isto, se tem um componente de doping... Merda, não pode jogar domingo. Bem... sobrecarga!' Relatório médico: sobrecarga. E o jogador não é apanhado."Cañizares não disse mais nada sobre o tema, nomeadamente onde terá sucedido tal situação, mas haverá apenas cinco opções: Real Madrid, Elche, Mérida, Celta ou Valencia, os clubes onde jogou.