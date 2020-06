Cañizares: «Não sei quem manipula o cérebro político de Guardiola»

Santi Cañizares, antigo guarda-redes da seleção espanhola, não entende os comentários e as ideias independentistas de Pep Guardiola. O ex-jogador contou numa conversa no Twitter, que nos tempos em que ambos iam à seleção o agora treinador do Manchester City, natural da Catalunha, falava de política de forma moderada. E chegou a chorar por Espanha.





"Lembro-me que por volta de 1992 o Guardiola falava-nos de política de forma moderada. Nós até brincávamos com a situação. Para nós era igual se tivéssemos ideias diferentes uns dos outros e a minha experiência com o Pep era essa", contou."Nas concentrações da seleção falava-se de política com prazer, nada a ver com o que se passa agora. Agora é um nojo, já não nos toleramos uns aos outros. Ele dizia que estava apaixonado pela Catalunha, mas na seleção nunca o vi sentir-se deslocado, nem ele nem ninguém. O Guardiola sempre ficou contente com as convocatórias, uma vez até acabámos a chorar por causa de uma derrota... Nunca o vi renegar a seleção", acrescentou o antigo guarda-redes do Valencia.Cañizares prosseguiu: "Não gosto quando ele diz mal de Espanha. Na seleção chorámos quando fomos eliminados em Boston. Não sei quando é que o seu cérebro mudou. Nem o dele nem o de grande parte da sociedade, que faz com que fiquemos uns contra os outros. Em que momento nos roubaram o cérebro? Em que momento mudou o Guardiola? Que necessidade tem de fazer isto? Ele não tem esse coração, ele não é mau rapaz. Não sei quem manipula o seu cérebro político, não entendo."O antigo guarda-redes contou ainda que os jogadores que estiveram na seleção olímpica de 1992, nos Jogos de Barcelona, têm um grupo de WhatsApp, mas Guardiola é o único que não participa. "Não sei o que se passou, perdi o contacto com ele. Temos um chat onde falamos todos, todos menos o Guardiola. Provavelmente porque é o mais famoso... Não o estou a criticar por não estar no grupo, entendo que se calhar não tem muito interesse neste tipo de coisas. Estão o Luis Enrique, o Abelardo... Ele não está!"