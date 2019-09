Cancelo é exemplo para Thierry Correia

Thierry Correia conheceu os cantos à casa no Valencia e aos canais do clube expressou a vontade de vingar no Mestalla e lembrou o percurso de Cancelo. "É um exemplo. É um lateral português que veio para cá jovem e conseguiu singrar." E foi comparado por Tiago Fernandes, com quem trabalhou no Sporting, a... Puyol. "É impetuoso", disse o técnico ao ‘Superdeporte’.