Cannavaro ‘prevê’ futuro de Casillas: «Vais ser o presidente da Federação espanhola»

Há muitas amizades que começam dentro das quatro linhas e que depois perdem-se no tempo. Esse não é o caso de Iker Casillas e Fabio Cannavaro. O guarda-redes do FC Porto, candidato à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), esteve à conversa com o antigo internacional italiano, campeão do Mundo e vencedor da Bola de Ouro em 2006, num direto no Instagram, numa conversa que durou mais de meia-hora e que contou com milhares de visualizadores.





A abordagem sincera e preocupada sobre o atual momento que a humanidade atravessa face ao novo coronavírus, asde duas carreiras recheadas de conquistas, ado ex-defesa do Real Madrid ou até mesmo previsões sobre o futuro de ambos, foram alguns dos temas abordados por Casillas e Cannavaro."Tu vais ser presidente da RFEF e eu creio que vou treinar o Real Madrid", atirou, entre risos, o atual treinador do Guangzhou Evergrande, que não poupou nos elogios a Zinedine Zidane, atual técnico dos merengues. "Tenho de felicitar Zizou. A forma como equilibrou o balneário, o clube, a massa adepta… é um craque. Fê-lo de forma espetacular", atirou.Questionado sobre as perspetivas para o seu futuro, Cannavaro revelou estar cada vez mais "confiante" no seu método de trabalho, apontando para um regresso ao futebol europeu. "Estou a aprender bastante aqui na China, porque estou a melhorar o meu sistema. As pessoas vão exigir muito de mim pela carreira que tive enquanto futebolista. Agora tenho mais confiança e conto com o meu método de trabalho. Estou pronto para voltar à Europa. Vamos ver, até porque o clube (Guangzhou Evergrande) está muito contente comigo", concluiu.