Carlos Aranda de novo detido: ex-jogador dedicava-se ao cultivo e venda de marijuana

Carlos Aranda, ex-jogador espanhol que esteve envolvido na Operação Oikos relacionada com apostas desportivas, foi novamente detido em Espanha, desta vez por causa de produção e venda de marijuana.





Aranda, avançado formado no Real Madrid e que passou por várias equipas da LaLiga, foi detido com mais quatro pessoas. É suspeito de ser o líder de uma organização que tinha várias propriedades com marijuana na zona de Málaga.A polícia fez buscas em vários locais, nomedamente na casa de Aranda. Além de 20 mil euros em dinheiro, apreendeu seis carros, material informático, telemóveis e documentos.