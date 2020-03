Carlos Bacca e o Villarreal alimentam 200 pessoas por dia

Espanha está a ser um dos países mais fustigados pela pandemia do coronavírus e multiplicam-se as ações de solidariedade de vários jogadores, clubes e personalidades ligadas ao desporto, nomeadamente ao futebol, com o objetivo de prestar auxílio às pessoas mais necessitadas.





O avançado colombiano Carlos Bacca, do Villarreal, é um desses exemplos. Através da 'Fundação Carlos Bacca', o jogador de 33 anos associou-se ao clube espanhol num projeto que conta ainda com apoio de outros atletas da equipa principal e pretende distribuir 200 refeições por dia na cantina social da 'Cáritas Vila-real', uma instituição de solidariedade local.

O submarino amarelo lançou ainda a campanha '#CuentaConmigo', que visa juntar e adquirir alimentos para preparar as refeições no estádio La Cerámica antes de serem distribuídas. O Villarreal coloca ainda o restaurante do clube à disposição de outras instituições da região que trabalham para garantir a saúde e a segurança da comunidade.