Carlos Bacca recupera da lesão e regressa aos treinos

Carlos Bacca está recuperado da rotura muscular nos tendões da perna direita, tendo recebido alta médica para regressar aos treinos do Villarreal esta terça-feira.





O avançado colombiano junta-se assim ao respetivos companheiros, depois de ter ficado de fora devido a uma lesão sofrida no passado mês de julho, no encontro da Liga espanhola frente ao Barcelona.Carlos Bacca poderá voltar as opções de Unai Emery precisamente frente aos catalães no próximo domingo, em jogo da 3.ª jornada do campeonato, a realizar em Camp Nou.