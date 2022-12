Carlos Carvalhal contente com trabalho no Celta: «A evolução é grande»

O Celta venceu o Brentford, da Premier League, por 3-1, em jogo-treino, que serviu para preparar o regresso à competição oficial diante do Gernika, na Taça do Rei, a 22 de dezembro.O técnico dos espanhóis, Carlos Carvalhal, ficou contente com o que viu. "Hoje crescemos como equipa. A evolução é grande. Jogamos juntos e, dentro dos nossos processos, os erros são agora mais de pormenor e não tanto conceptuais", frisou o treinador português, citado pelo jornal 'La Voz de la Galicia'.Carvalhal vê a formação de Vigo "no bom caminho". "As boas equipas têm de saber fazer tudo: ter posse de bola, contra-ataque, ser verticais, defender quando têm de defender como fizemos hoje, ter um grande guarda-redes como o Marchesín, ter uma defesa concentrada, saber que uma coisa é pressionar em cima e ter segurança de ir rápido para a baliza e outra é defender atrás e ter metros para atacar. Há que saber fazer tudo", vincou o treinador luso, de 57 anos.