Carlos Carvalhal crítico com arbitragem na eliminação da Taça do Rei: «Peço mais respeito pelo Celta»

Carlos Carvalhal condenou a arbitragem do juiz Martínez Munuera no jogo que ditou a eliminação do Celta da Taça do Rei, diante do Espanyol, após prolongamento."Eu não falo de arbitragens e o clube também não o faz. O que peço é mais respeito pelo Celta", deu conta o treinador luso após o apito final, pedindo ajuda aos jornalistas na sala de conferência de imprensa."Juntem as imagens destes jogo com as do jogo com o Sevilha. O mínimo que peço é respeito pelo Celta. As imagens valem mais do que mil palavras", acrescentou Carvalhal, garantindo "não ter vontade de falar do jogo". "Peço respeito por mim, por ter perdido desta forma", adiantou ainda.