Carlos Carvalhal: «Estive perto de treinar na liga espanhola esta temporada»

Carlos Carvalhal garante que está numa época de "transição" no Al-Wahda, equipa que passou a orientar nos Emirados Árabes Unidos após deixar o Sp. Braga. Aquilo por que aguardava acabou por não surgir neste verão."O mercado era longo, eu adoraria ir para a Espanha e havia opções para tal, mas não se concretizaram, tal como existiam também em Inglaterra e na América do Sul. O projeto por que esperávamos não surgiu. Eles queriam dois ou três anos de contrato e entendemos que merecíamos mais. Por isso, procurámos um projeto de um ano e o Al Wahda foi aquele que mais nos cativos, para ganhar troféus", frisou em entrevista à agência EFE, dando conta da possibilidade de treinar na primeira divisão espanhola."Já joguei em Chaves, a 10 quilómetros da fronteira espanhola, já estive muitas vezes no Riazor e nos Balaídos. A proximidade com o futebol espanhol é muito grande, há uma ligação muito forte. Depois de acompanhar o futebol espanhol durante muitos anos, quero treinar na La Liga. Este temporada estava perto de suceder, em dois clubes", revelou o treinador português, de 56 anos.No final do ano, teremos o Campeonato do Mundo, no Qatar, e para Carvalhal a equipa de Fernando Santos poderá fazer história."Portugal é a minha candidata. Não creio que seja a favorita, mas é candidata. Além dela, há as tradicionais: Espanha, Brasil, Argentina, Alemanha... Acho que não haverá surpresas [entre as presenças] nas meias-finais ou na final e espero que Portugal esteja lá", vincou Carvalhal.