Carriço totalmente recuperado para deslocação a Barcelona

Daniel Carriço, central do Sevilha, está totalmente recuperado da lesão sofrida há cerca de duas semanas que o impossibilitou de dar o seu contributo nos jogos com a Real Sociedad para a liga espanhola e com o APOEL, do Chipre, para a Liga Europa.





Julen Lopetegui, treinador dos sevilhanos, já pode contar com um dos capitães de equipa para a deslocação a Camp Nou para defrontar o Barcelona, este domingo às 20 horas, em partida da 8.ª jornada da La Liga.