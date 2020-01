Carvajal lembra final da Champions na Luz: «Foi a única vez que senti medo dentro de campo»

Dani Carvajal, lateral espanhol do Real Madrid, concedeu esta quinta-feira uma entrevista à revista 'GQ' em que aproveitou para lembrar a final da Liga dos Campeões de 2014, no Estádio da Luz, um encontro que proporcionou um dos momentos mais difíceis da carreira do defesa merengue.





"Estava a ver o jogo a fugir-nos por entre as mãos, que passava o tempo sem darmos conta e imaginava o nosso maior rival da nossa cidade a ganhar a Liga dos Campeões. Creio que essa foi a única vez que senti medo dentro de campo", revelou o internacional espanhol.Carvajal abordou ainda a pressão de jogar com a camisola do Real Madrid e o quão exigentes os adeptos merengues conseguem ser. "Nem todos estão preparados para supertá-la [a pressão], ter dois jogos que correm mal e que começam logo a questionar-te. Fazes um mau passe e ouves o burburinho dos teus adeptos. Já sabemos como o Bernabéu é exigente e complicado. Deves saber que existirão sempre uns momentos melhores que outros, mas que tens de dar sempre o melhor e confiar em ti próprio", concluiu.