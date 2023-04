Carvalhal no Celta ambicioso frente ao Real

Numa ronda que arrancou ontem com nulo entre o Espanyol e o Cádiz, as atenções estão no Barcelona-Atlético Madrid de amanhã, mas também na visita de hoje do Celta, de Carlos Carvalhal, ao Santiago Bernabéu. "Só jogando ao máximo poderemos aproveitar uma má noite do Real Madrid. Mesmo que haja 1% de hipóteses, tem que haver 100% de ambição", apontou o técnico luso na antevisão do encontro de hoje, fazendo comparações com a experiência em Portugal: "Recordo que o ano passado, com o Sp. Braga, ganhámos ao Porto, ao Benfica e ao Sporting."Carvalhal deixou ainda elogios a Carlo Ancelotti, experiente treinador dos merengues: "Muitas vezes dizem que é muito fácil treinar o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, o City... mas não é verdade. Ele é uma das pessoas mais importantes no futebol e com maior competência para treinar este tipo de clubes."