Casemiro e a mentira com que iniciou a carreira: «Vi 40 a levantar a mão e não disse nada»

Casemiro alinha como médio defensivo no Real Madrid, mas esteve perto de ser... avançado. Pelo menos, de 'mentirinha'. Ao 'Universo Valdano', o internacional brasileiro assumiu que esteve perto de assumir outra posição em campo. "Apresentei-me como avançado nos testes no São Paulo. Tinha um bom físico, sempre fui o mais alto e marcava golos", confessou.





"Quando cheguei, com 11 ou 12 anos, havia 300 jogadores nos testes e, desses, apenas 50 eram escolhidos. Apresentei-me como avançado: 'Jogo a 9 e sou avançado'", começou por contar Casemiro. E prosseguiu: "Lembro-me muito bem de que o treinador perguntou quem é que jogava a guarda-redes e três levantaram a mão. Quando perguntou pelos avançados, vi 40 pessoas a levantar a mão e pensei 'é melhor não dizer nada, há muita concorrência'. O mesmo aconteceu com os extremos. A seguir perguntou por médios-defensivos e só sete ou oito levantaram a mão. Então disse que jogava nesse lugar".E prosseguiu: "No final, o treinador chamou-me e disse que eu não era médio-defensivo, mas eu insisti. E assim começou tudo".