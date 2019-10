Casemiro: «Vou à bola com a mesma vontade do que quando vejo um prato de comida»

Casemiro acredita que uma das suas virtudes enquanto jogador de futebol é a velocidade e vontade com a qual interceta uma bola e a agressividade que incute em cada lance.Em declarações prestadas à Movistar+, o médio brasileiro do Real Madrid assumiu que sempre que quer ganhar uma bola, entra com a mesma vontade como quando vê uma prato de comida."Sou agressivo na forma como vou à bola. Não quero saber se é o segundo ou 90.º minuto, vou sempre à bola do que quando vejo um prato de comida. Vou sempre à bola como se fosse a última que fosse disputar na minha vida", afirmou o ex-jogador do FC Porto.Atualmente, Casemiro é uma das peças fundamentais para Zinedine Zidane, mas a história entre o internacional canarinho e o treinador francês não começou por ser bem assim."Lembro-me de quando Zidane veio para a equipa. Eu não joguei nos primeiros cinco jogos e perguntava-me a mim próprio: 'Mas o quê que se está a passar? Ele sempre disse coisas positivas sobre mim'. Então, fui até ao escritório dele e disse-lhe: 'Míster, estamos em Janeiro, quero ter um papel importante na equipa, quero jogar'. E só me lembro de ele se virar para mim e dizer: 'Case, calma. Quando começares a jogar, nunca mais vais parar'", concluiu.