Casillas 5 anos após saída do Real Madrid: «Dei conferência sozinho, erro meu, e fui embora»

"Raramente falo sobre minha saída do Real Madrid. Dei uma conferência de imprensa sozinho, erro meu, e fui embora. Cinco anos se passaram desde então. Cinco anos em que cruzei a fronteira que me levou ao nosso país vizinho: Portugal. Precisava de me sentir outro novamente. Ter um novo ambiente, deixar de estar tão exposto às críticas e querer melhorar. É assim, amigos, todos os jogadores (bons ou maus) querem melhorar. E para isso temos que melhorar física e mentalmente. E este último ponto foi importante. No Porto, senti novamente isso. Não deixe que vos digam outras coisas. Esta foto é do Real Madrid-Getafe, temporada 14/15. Eu já sabia que seria o meu último jogo. A última partida", escreveu Iker Casillas no Instagram, juntamente com uma imagem desse último jogo ao serviço dos merengues.





O guarda-redes espanhol, que também assinalou a efeméride no Twitter, afirmou ainda que " irá regressar um dia ", àquela que foi a sua casa durante 25 anos.